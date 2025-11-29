Эксперт связал отставку Ермака со скандалом из-за плана США по Украине

РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского выявило коррупционный "бубон" на Украине и связано с обсуждением мирного плана по урегулированию конфликта с тем, чтобы подтолкнуть Зеленского к сделке, заявил РИА Новости вице-президент итальянского Центра изучения Средиземноморья и Евразии Стефано Верноле.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
"Отставка Ермака показывает, что коррупционный скандал, потрясший Украину в последние недели, был связан не только с парой коррумпированных министров, как предполагал, например, министр обороны Италии Гуидо Крозетто, но и с наличием внутри страны огромного бубона, контуры которого были совершенно очевидны уже несколько лет", - заявил аналитик, приведя в пример неоднократные обвинения в незаконной перепродаже западного оружия.
По словам Верноле, ключевым аспектом коррупционного скандала является временной фактор с учетом того, он происходит после презентации плана по прекращению конфликта на Украине.
"С одной стороны, он содержит серию пунктов, направленных на то, чтобы избежать распада как Украины, так и самого НАТО, которые находятся в крайне затруднительном положении на поле боя. В то же время в нем есть пункты, которые Россия тоже определила в качестве исходной базы для переговоров. Это, очевидно, вызвало некоторое раздражение военного и оружейного лобби в Европе и, в какой-то степени, даже в самих США, которое хотело бы затянуть конфликт до последнего украинца, а завтра, возможно, и до последнего европейца", - заявил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что украинские антикоррупционные агентства с самого начала "находились под надзором и, вероятно, даже частично контролировались США".
"Таким образом, этот коррупционный скандал выходит на поверхность именно в тот момент, когда цель состоит в том, чтобы загнать Зеленского в угол и принудить его к сделке", - подчеркнул собеседник, не исключив, дальнейшее развитие расследование может вынудить уйти в отставку и самого Зеленского.