РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского выявило коррупционный "бубон" на Украине и связано с обсуждением мирного плана по урегулированию конфликта с тем, чтобы подтолкнуть Зеленского к сделке, заявил РИА Новости вице-президент итальянского Центра изучения Средиземноморья и Евразии Стефано Верноле.

"Отставка Ермака показывает, что коррупционный скандал, потрясший Украину в последние недели, был связан не только с парой коррумпированных министров, как предполагал, например, министр обороны Италии Гуидо Крозетто , но и с наличием внутри страны огромного бубона, контуры которого были совершенно очевидны уже несколько лет", - заявил аналитик, приведя в пример неоднократные обвинения в незаконной перепродаже западного оружия.

По словам Верноле, ключевым аспектом коррупционного скандала является временной фактор с учетом того, он происходит после презентации плана по прекращению конфликта на Украине.

"С одной стороны, он содержит серию пунктов, направленных на то, чтобы избежать распада как Украины, так и самого НАТО , которые находятся в крайне затруднительном положении на поле боя. В то же время в нем есть пункты, которые Россия тоже определила в качестве исходной базы для переговоров. Это, очевидно, вызвало некоторое раздражение военного и оружейного лобби в Европе и, в какой-то степени, даже в самих США , которое хотело бы затянуть конфликт до последнего украинца, а завтра, возможно, и до последнего европейца", - заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что украинские антикоррупционные агентства с самого начала "находились под надзором и, вероятно, даже частично контролировались США".