В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт рядовым боевиком и стать оператором БПЛА.
"Готова взять Ермака в свой взвод. Без иронии и сарказма", — написала она в Facebook*.
Черновол также добавила, что в ее взводе не хватает людей и она готова взять Ермака как человека "без прошлого". По ее словам, работать придется в подвале.
"Мы — маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями", — заявила она.
Американская газета New York Post ранее опубликовала материал, в котором утверждалось о заявлении Ермака якобы уйти на фронт.
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.