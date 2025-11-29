Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением - РИА Новости, 29.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением - РИА Новости, 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением
Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт рядовым боевиком и стать оператором БПЛА. РИА Новости, 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением

Офицер ВСУ Черновол предложила Ермаку уйти на фронт обычным солдатом

Андрей Ермак
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт рядовым боевиком и стать оператором БПЛА.
"Готова взять Ермака в свой взвод. Без иронии и сарказма", — написала она в Facebook*.
"Зеленский уйдет". В Раде сделали заявление после отставки Ермака
Вчера, 14:47
Черновол также добавила, что в ее взводе не хватает людей и она готова взять Ермака как человека "без прошлого". По ее словам, работать придется в подвале.
"Мы — маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями", — заявила она.
"Пришлось отказаться": положение Зеленского поразило журналиста
Вчера, 16:11
Американская газета New York Post ранее опубликовала материал, в котором утверждалось о заявлении Ермака якобы уйти на фронт.
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем, сообщил депутат Рады
Вчера, 15:51
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
