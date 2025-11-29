ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Участие бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в боевых действиях на линии боевого соприкосновения ограничится удаленным управлением беспилотниками НАТО из своего особняка на Французской Ривьере, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.
Американская газета New York Post в субботу написала, что получила сообщение от Ермака, в котором сказано, что он якобы уходит на фронт. По данным издания, бывший глава офиса Зеленского не уточнил, когда именно и как он отправится на линию боевого соприкосновения.
В Раде раскрыли, что сделал Ермак перед обысками
Вчера, 16:01
"Я скрещиваю пальцы в надежде, что Ермак сдержит свое обещание и отправится на поле боя с последними оставшимися и нежелающими этого украинскими призывниками. Однако я не настолько наивен, чтобы ожидать, что это произойдет в какой-либо значимой форме. Возможно, он будет дистанционно управлять беспилотниками НАТО из своего особняка на берегу моря на Французской Ривьере. Я бы не ожидал от него более серьезного военного вмешательства", - считает Макрей.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.