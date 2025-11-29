ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Участие бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в боевых действиях на линии боевого соприкосновения ограничится удаленным управлением беспилотниками НАТО из своего особняка на Французской Ривьере, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.