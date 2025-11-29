Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, что сделал Ермак перед обысками
16:01 29.11.2025
В Раде раскрыли, что сделал Ермак перед обысками
В Раде раскрыли, что сделал Ермак перед обысками - РИА Новости, 29.11.2025
В Раде раскрыли, что сделал Ермак перед обысками
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак скорее всего заменил свои гаджеты на новые незадолго до обысков, предположил депутат Рады Ярослав Железняк в своем... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
украина
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
в мире, украина, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
В Раде раскрыли, что сделал Ермак перед обысками

Нардеп Железняк: Ермак заменил свои гаджеты перед обысками

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак скорее всего заменил свои гаджеты на новые незадолго до обысков, предположил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Давайте откровенно, к этому Ермак готовился и все свои девайсы заменил на новые. Так что не думаю, что что-то интересное там будет", — подчеркнул он.
Зеленский сделал заявление после коррупционного скандала
Вчера, 13:49
Издание "Украинская правда" писало, что НАБУ во время обысков у Ермака изъяли несколько телефонов и ноутбуков.

Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.

Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после отставки Ермака
Вчера, 08:32
 
