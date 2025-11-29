В Раде раскрыли, что сделал Ермак перед обысками

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак скорее всего заменил свои гаджеты на новые незадолго до обысков, предположил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.



"Давайте откровенно, к этому Ермак готовился и все свои девайсы заменил на новые. Так что не думаю, что что-то интересное там будет", — подчеркнул он.

Издание "Украинская правда" писало, что НАБУ во время обысков у Ермака изъяли несколько телефонов и ноутбуков.



Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.



Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.