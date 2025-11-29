Рейтинг@Mail.ru
15:05 29.11.2025
На Западе испытывали дискомфорт от власти Ермака, пишут СМИ
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
На Западе испытывали дискомфорт от власти Ермака, пишут СМИ

Pais: Западные союзники Украины испытывали дискомфорт от власти Ермака

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Западные союзники Украины испытывали дискомфорт от власти экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, пишет испанская газета Pais.
"Министерства иностранных дел западных союзников Украины во время конфликта они были единодушны в нескольких вещах: одна из них заключалась в дискомфорте, который доставляла им власть Ермака", - говорится в публикации.
Зеленский в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Перспективы Зеленского обнуляются на фоне отставки Ермака, пишут СМИ
28 ноября, 23:10
 
