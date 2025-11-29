Чиновники в ЕС считали оставку Ермака немыслимой, пишут СМИ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Чиновники стран Евросоюза удивлены отставке Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, поскольку считали его человеком, на котором держалась вся украинская система власти, сообщает газета Monde.
"Казалось, что его очень сложно заменить, не дестабилизировав всю систему администрации Зеленского. Для многих европейцев, которые проводили переговоры с Ермаком, очевидно, что именно он "заправлял" всей системой", - пишет газета.
Издание добавляет, что за рубежом многие считали Ермака своего рода "премьер-министром" Украины (в действительности этот пост с июля занимает Юлия Свириденко), им его отставка казалась немыслимой.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.