Ермак тщательно следил за приближенными Зеленского, сообщает СМИ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был крайне мнительным и тщательно следил за составом приближенных главы киевского режима, а также пытался повлиять на его государственные решения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.
"Ермак не подпускает к Зеленскому никого, кроме лояльных людей... Он определенно пытается повлиять почти на каждое (его - ред.) решение", - заявил собеседник агентства, работавший с Зеленским и Ермаком.
Кроме того, экс-чиновник назвал Ермака "супер-параноиком".
Франс Пресс также отмечает, что отстранение Андрея Ермака от должности нанесло серьезный удар по Зеленскому, который сталкивается с усиливающимся наступлением России.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.