Ермак тщательно следил за приближенными Зеленского, сообщает СМИ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был крайне мнительным и тщательно следил за составом приближенных главы киевского режима, а также пытался повлиять на его государственные решения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.