12:59 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ermak-2058596427.html
Рогов прокомментировал отставку Ермака
в мире
россия
украина
владимир зеленский
андрей ермак
владимир рогов
дело миндича
в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермак, владимир рогов, дело миндича
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Рогов, Дело Миндича
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака логична с точки зрения продажной украинской политики и связана с желанием Зеленского удержаться у власти, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Отставка Ермака связана с желанием Зеленского удержаться у власти и дистанцироваться от своих подельников в коррупционных делах. Действия Зеленского абсолютно логичны с точки зрения продажной украинской политики. Зеленский разменивает Ермака на гарантии для себя", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский стремится сделать из Ермака козла отпущения, представив его верхушкой коррупционных схем на Украине.
"Зеленский показал, что для него нет своих, быстро разменяв своего ближайшего подельника Ермака, избавившись как от балласта", - сказал Рогов.
экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины
28 ноября, 19:07
 
