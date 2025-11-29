СМИ: у Ермака при обыске изъяли телефоны и ноутбуки

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) во время обысков у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака изъяли несколько телефонов и ноутбуков, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"НАБУ и САП изъяли во время обысков у бывшего главы офиса президента Андрея Ермака несколько телефонов и ноутбуков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
На данный момент содержимое изъятых девайсов изучается.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.