На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после отставки Ермака
08:32 29.11.2025 (обновлено: 13:57 29.11.2025)
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после отставки Ермака
Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет Bloomberg."Отставка Ермака подчеркивает напряженность в... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет Bloomberg.

"Отставка Ермака подчеркивает напряженность в отношениях между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами страны, созданными по настоянию западных покровителей Киева", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Зеленский сделал заявление после коррупционного скандала
Вчера, 13:49
В статье отмечается, что последние события заставили иностранных союзников и оппонентов Зеленского внутри страны задуматься о том, насколько серьезно он работал над выполнением своего предвыборного обещания искоренить коррупцию.

Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Ермак заявил, что уходит на фронт, пишут СМИ
Вчера, 05:16
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
