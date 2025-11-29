На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после отставки Ермака

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет Bloomberg.
"Отставка Ермака подчеркивает напряженность в отношениях между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами страны, созданными по настоянию западных покровителей Киева", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что последние события заставили иностранных союзников и оппонентов Зеленского внутри страны задуматься о том, насколько серьезно он работал над выполнением своего предвыборного обещания искоренить коррупцию.
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
