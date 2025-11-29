Рейтинг@Mail.ru
Американцы просили уволить Ермака из-за незнания английского, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
05:49 29.11.2025 (обновлено: 05:53 29.11.2025)
Американцы просили уволить Ермака из-за незнания английского, пишут СМИ
Американцы просили уволить Ермака из-за незнания английского, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
Американцы просили уволить Ермака из-за незнания английского, пишут СМИ
Бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком были недовольны чиновники из администрации Трампа из-за его незнания английского языка, пишет британское издание... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
в мире, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
Американцы просили уволить Ермака из-за незнания английского, пишут СМИ

Telegraph: Зеленского просили уволить Ермака из-за незнания английского языка

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком были недовольны чиновники из администрации Трампа из-за его незнания английского языка, пишет британское издание The Telegraph.
«
"Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить его после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик", — указано в сообщении.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением"
28 ноября, 22:07
Издание также сообщает, что с отставкой Ермака политическое положение Зеленского станет еще более шатким из-за того, что весь негатив общественности будет направлен лично на главу киевского режима, а не его помощника.
«
"Со своей стороны, Зеленскому будет не хватать своего политического амортизатора, который впитывал большую часть презрения, брошенного на его администрацию", — добавляется в статье.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого заявило о проведении обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, в итоге сотрудники бюро не стали предъявлять никому обвинений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком
Вчера, 01:26
 
В миреАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
