Американцы просили уволить Ермака из-за незнания английского, пишут СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком были недовольны чиновники из администрации Трампа из-за его незнания английского языка, пишет британское издание The Telegraph.
"Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить его после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик", — указано в сообщении.
Издание также сообщает, что с отставкой Ермака политическое положение Зеленского станет еще более шатким из-за того, что весь негатив общественности будет направлен лично на главу киевского режима, а не его помощника.
"Со своей стороны, Зеленскому будет не хватать своего политического амортизатора, который впитывал большую часть презрения, брошенного на его администрацию", — добавляется в статье.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого заявило о проведении обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, в итоге сотрудники бюро не стали предъявлять никому обвинений.