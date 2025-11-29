https://ria.ru/20251129/ermak-2058554296.html
Ермак заявил, что уходит на фронт, пишут СМИ
Ермак заявил, что уходит на фронт, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
Ермак заявил, что уходит на фронт, пишут СМИ
Уволенный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что пойдет на фронт, пишет New York Post. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T05:16:00+03:00
2025-11-29T05:16:00+03:00
2025-11-29T09:28:00+03:00
Ермак заявил, что уходит на фронт, пишут СМИ
New York Post получила письмо от Ермака, где тот пишет про уход на фронт
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Уволенный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что пойдет на фронт, пишет New York Post
.
"Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям. <…> Меня оскорбили, и мое достоинство не защитили. <…> Я не хочу создавать проблем Зеленскому
, я иду на фронт", — привела газета его сообщение.
Ермак
не уточнил, когда именно и как он отправится в зону боевых действий. Он добавил, что ему противна "выливающаяся на него грязь" и отсутствие поддержки от тех, кто "знает правду".
Собеседник NYP добавил, что больше не будет отвечать на звонки.
Зеленский в пятницу объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП
начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича
, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.