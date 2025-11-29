Рейтинг@Mail.ru
29.11.2025

СМИ назвали отставку Ермака личным ударом для Зеленского
04:16 29.11.2025
СМИ назвали отставку Ермака личным ударом для Зеленского
СМИ назвали отставку Ермака личным ударом для Зеленского - РИА Новости, 29.11.2025
СМИ назвали отставку Ермака личным ударом для Зеленского
Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского стало для последнего "огромным личным ударом" и может ослабить его авторитет, утверждает... РИА Новости, 29.11.2025
дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
СМИ назвали отставку Ермака личным ударом для Зеленского

Sky News: увольнение Ермака может ослабить авторитет Зеленского

Владимир Зеленский
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского стало для последнего "огромным личным ударом" и может ослабить его авторитет, утверждает британский телеканал Sky News.
"Потеря ближайшего помощника Владимира Зеленского является огромным личным ударом (для Зеленского - ред.)... и вполне может ослабить его авторитет", - говорится в сообщении телеканала.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
