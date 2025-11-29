Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак обладает большим компроматом, в том числе на демократов США, так что он недолго будет гулять на свободе и его возьмут под крыло те, кому такой компромат может быть интересен, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

"Очень мне интересно, где окажется Ермак , и кому он начнет рассказывать про тайны "киевского двора". Ведь там информации много и на любой вкус. Хочешь - компромат на киевскую элиту, хочешь - на демократов США или на европолитиков", - написал Прозоров в Telegram-канале.

Он сделал прогноз, что Ермак не долго будет гулять на свободе.

"Или упадет под чье-то крыло, или дни его будут очень коротки", - прогнозирует экс-подполковник СБУ

Прозоров добавил также, что Ермак тянул на себе огромный кусок внутриполитической работы киевского режима - и работу с исполнительной властью, и с силовиками, и внешнеполитический контур.

"Да он даже переговоры вел в статусе руководителя украинской делегации! В том числе и в США, с тамошними элитами. Ну а кроме того, именно на Ермаке замыкались коррупционные каналы, которые из тысяч ручейков собирались в полноводные многомилионные реки. И теперь Зеленский такого человека сдал. Это очень сильный удар по самому узурпатору, ведь фактически он лишился своего верховного визиря или начальника штаба", - отметил Прозоров.

Он предположил также, что кто-то назначил Зеленскому такие условия, от которых он не мог отказаться.

"Пришлось пойти на сдачу самого своего важного сообщника", - резюмировал Прозоров.