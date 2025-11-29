https://ria.ru/20251129/ermak-2058541593.html
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак обладает большим компроматом, в том числе на демократов США, так что он недолго будет гулять на свободе и его РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T01:33:00+03:00
2025-11-29T01:33:00+03:00
2025-11-29T01:33:00+03:00
в мире
сша
украина
андрей ермак
василий прозоров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058541420.html
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058518662.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058419868.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, андрей ермак, василий прозоров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, США, Украина, Андрей Ермак, Василий Прозоров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака
Экс-подполковник СБУ Прозоров: у Ермака есть компромат на демократов в США
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак обладает большим компроматом, в том числе на демократов США, так что он недолго будет гулять на свободе и его возьмут под крыло те, кому такой компромат может быть интересен, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Очень мне интересно, где окажется Ермак
, и кому он начнет рассказывать про тайны "киевского двора". Ведь там информации много и на любой вкус. Хочешь - компромат на киевскую элиту, хочешь - на демократов США
или на европолитиков", - написал Прозоров
в Telegram-канале.
Он сделал прогноз, что Ермак не долго будет гулять на свободе.
"Или упадет под чье-то крыло, или дни его будут очень коротки", - прогнозирует экс-подполковник СБУ
.
Прозоров добавил также, что Ермак тянул на себе огромный кусок внутриполитической работы киевского режима - и работу с исполнительной властью, и с силовиками, и внешнеполитический контур.
"Да он даже переговоры вел в статусе руководителя украинской делегации! В том числе и в США, с тамошними элитами. Ну а кроме того, именно на Ермаке замыкались коррупционные каналы, которые из тысяч ручейков собирались в полноводные многомилионные реки. И теперь Зеленский такого человека сдал. Это очень сильный удар по самому узурпатору, ведь фактически он лишился своего верховного визиря или начальника штаба", - отметил Прозоров.
Он предположил также, что кто-то назначил Зеленскому такие условия, от которых он не мог отказаться.
"Пришлось пойти на сдачу самого своего важного сообщника", - резюмировал Прозоров.
В пятницу депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине
коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.