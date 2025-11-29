Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ermak-2058541593.html
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак обладает большим компроматом, в том числе на демократов США, так что он недолго будет гулять на свободе и его РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T01:33:00+03:00
2025-11-29T01:33:00+03:00
в мире
сша
украина
андрей ермак
василий прозоров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058541420.html
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058518662.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058419868.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, андрей ермак, василий прозоров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, США, Украина, Андрей Ермак, Василий Прозоров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Экс-подполковник СБУ рассказал о компромате, который есть у Ермака

Экс-подполковник СБУ Прозоров: у Ермака есть компромат на демократов в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак обладает большим компроматом, в том числе на демократов США, так что он недолго будет гулять на свободе и его возьмут под крыло те, кому такой компромат может быть интересен, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Очень мне интересно, где окажется Ермак, и кому он начнет рассказывать про тайны "киевского двора". Ведь там информации много и на любой вкус. Хочешь - компромат на киевскую элиту, хочешь - на демократов США или на европолитиков", - написал Прозоров в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Ближний круг Зеленского скоро окажется на скамье подсудимых, заявил Слуцкий
01:29
Он сделал прогноз, что Ермак не долго будет гулять на свободе.
"Или упадет под чье-то крыло, или дни его будут очень коротки", - прогнозирует экс-подполковник СБУ.
Прозоров добавил также, что Ермак тянул на себе огромный кусок внутриполитической работы киевского режима - и работу с исполнительной властью, и с силовиками, и внешнеполитический контур.
"Да он даже переговоры вел в статусе руководителя украинской делегации! В том числе и в США, с тамошними элитами. Ну а кроме того, именно на Ермаке замыкались коррупционные каналы, которые из тысяч ручейков собирались в полноводные многомилионные реки. И теперь Зеленский такого человека сдал. Это очень сильный удар по самому узурпатору, ведь фактически он лишился своего верховного визиря или начальника штаба", - отметил Прозоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
Вчера, 21:38
Он предположил также, что кто-то назначил Зеленскому такие условия, от которых он не мог отказаться.
"Пришлось пойти на сдачу самого своего важного сообщника", - резюмировал Прозоров.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 19:27
 
В миреСШАУкраинаАндрей ЕрмакВасилий ПрозоровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала