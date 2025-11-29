Эксперт рассказал, как распознать звонки, сгенерированные ИИ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Звонки, сгенерированные искусственным интеллектом, можно отличить, если обращать внимание на неестественные интонации, ударения и паузы, а также проявлять настороженность при подозрительных просьбах, рассказал РИА Новости руководитель направления обучения кибербезопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Даже сгенерированный голос можно разоблачить. Стоит обратить внимание на интонации, ударения и паузы — они могут быть неестественными. Однако технологии быстро развиваются, дипфейки становятся все более реальными и найти несоответствия бывает очень сложно. Поэтому стоит быть внимательными и критически оценивать каждую ситуацию: не спешите выполнять неожиданные просьбы, свяжитесь с близким альтернативным способом и никому не передавайте личные данные или коды из SMS", - сказал Лунев.
Поводом насторожиться являются звонки с неизвестного номера, а также те, где собеседник просит сохранить диалог в тайне. "Например, мошенник может позвонить, представиться родственником, и сказать: "Я попал в аварию, срочно нужны деньги на лечение" — при этом голос будет звучать почти или совсем как настоящий", - отметил эксперт.
В таких случаях, объясняет Лунев, мошенники задействуют сразу несколько триггеров - страх или желание помочь. Они создают ощущение срочности, чтобы жертва не успела включить критическое мышление, оценить ситуацию и уловить обман.
Эксперт рекомендует в таких случаях делать паузу и перезванивать близкому человеку. Также можно заранее договориться с близкими о "кодовой фразе" или контрольных вопросах, ответы на которые не найти в открытом доступе и в соцсетях.
"Главное правило — не спешить выполнять требования. Прекратите разговор и перепроверьте информацию: перезвоните по сохраненному в вашей телефонной книге контакту близкого или знакомого или напишите ему в мессенджер", — советует Лунев. Он рекомендует подключить автоматический определитель номеров, настроить приватность в мессенджерах — разрешить звонки, видео-, и аудиосообщения только от друзей и близких, и ограничить видимость профиля, чтобы только его могли просматривать только друзья.
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота
22 октября, 12:26