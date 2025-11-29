Эксперт: Ермак знает всех коррупционеров в ЕС, получавших "откаты" от Киева

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак знает всех коррупционеров в Европе, которые получали крупные деньги от киевского режима, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.

В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака

"Европейские чиновники самого высокого ранга несколько месяцев ищут способы экспроприации 140 миллиардов российских денег, чтобы якобы передать их Украине , а на самом деле – набить через Киев поплотнее себе карманы и кошельки. Но тут со своим пресловутым "мирным планом" выступил Трамп, в котором он также нацелился на эти активы: половина должны пойти в американский Фонд поддержки Украины, т. е. на финансирование ОПК через закупку оружия для ВСУ , а вторая – в некий американо-российский инвестиционный фонд, который будет продвигать интересы Вашингтона на нашем рынке редкоземельных металлов. И в этом деле ему конкурент в лице ЕС совершенно не нужен. Отставка Ермака – сигнал Евросоюзу: не разевай рот на то, чего не можешь съесть. Если я прав, то Ермак вскоре окажется на удобной вилле в США под охраной федеральных агентов, так как только он знает, кто конкретно и сколько в Европе получил от режима Зеленского", - сказал эксперт.

По его словам, а получали взятки многие в Европе, ибо только в этом случае финансирование банкрота-Украины имело логически объяснимый смысл.

"Война на Украине – это высокодоходный бизнес на крови "людей второго сорта" в понимании североамериканских и европейских элит, и чем дольше она будет продолжаться, тем выше будет их частная прибыль. А это значит, что Украина изначально была обречена погибнуть вместе с последним украинцем, как только будут полностью исчерпаны ее ресурсы, – только так можно скрыть следы коррупционных преступлений и финансовых махинаций. Коррупция на Украине – это верхушка айсберга глобальной коррупции в Евросоюзе. И как тут не вспомнить максиму Даннинга-Маркса о трехстах процентах прибыли, ради которых капитал готов пойти на любое преступление, – классика не стареет", - отметил Кузнецов.

Эксперт напомнил, что коррупция в ее классическом понимании это - когда бизнесмен отдает чиновнику часть суммы государственного контракта за то, что получил его по предварительному сговору именно он, а не его конкурент.

"Если отбросить в сторону юридические аспекты, то тут мы имеем дело со своего рода агентским вознаграждением за получение или инвестиций, или оборотных средств. Но так бывает только в странах с суверенным бюджетом, а Украина – страна, чей внешний долг в разы превышает ВВП, а бюджет всецело зависит от иностранных заимствований и дотаций. Перспективы рассчитаться по кредитам и процентам по кредитам, а также вернуть все займы у Киева нет никакой. Банкротам в обычной жизни деньги дают только недобросовестные банковские клерки при условии, что половина суммы будет возвращена им сразу лично наличными деньгами перед получением второй половины", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, теперь мы подходим к феномену украинской коррупции, чего точно нет сейчас ни в одной европейской стране.

"Чтобы получить деньги от Евросоюза, киевский режим платит взятки или откаты высокопоставленным евробюрократам, чтобы затем оставшуюся у него часть потратить с выгодой для себя. Поэтому не стоит удивляться, откуда у государственного управления нынешней Украины административные издержки: там платят взятки, чтобы получить возможность брать взятки в условиях использования для этого заемного капитала. Понятно, что в нормальных условиях такая система в принципе существовать не может сугубо по экономическим законам, а поэтому для ее функционирования нужны экстраординарные условия – война", - сказал он.