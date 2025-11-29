https://ria.ru/20251129/dvizhenie-2058657643.html
Движение по внутренней стороне МКАД восстановили после ДТП
Движение по внутренней стороне МКАД восстановили после ДТП - РИА Новости, 29.11.2025
Движение по внутренней стороне МКАД восстановили после ДТП
Движение по внутренней стороне МКАД восстановлено после ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 29.11.2025
москва
2025
Движение по внутренней стороне МКАД восстановили после ДТП
