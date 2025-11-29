https://ria.ru/20251129/dtp-2058652155.html
В Москве на внутренней стороне МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
В Москве на внутренней стороне МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 83-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, движение затруднено на два километра, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 29.11.2025
авто
москва
происшествия
москва
Авто, Москва, Происшествия
