В Москве на внутренней стороне МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 29.11.2025
20:17 29.11.2025
В Москве на внутренней стороне МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
В Москве на внутренней стороне МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 83-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, движение затруднено на два километра, сообщает столичный дептранс.
2025-11-29T20:17:00+03:00
2025-11-29T20:17:00+03:00
2025
В Москве на внутренней стороне МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями

На 83-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием 5 автомобилей

© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 83-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, движение затруднено на два километра, сообщает столичный дептранс.
"На 83-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на месте происшествия затруднено на два километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
