В Челябинской области троих госпитализировали после ДТП с детской командой

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Двое детей и взрослый госпитализированы после ДТП с перевозившим футбольную команду автобусом в Челябинской области, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Как сообщал минздрав региона РИА Новости в субботу, необходимая медицинская помощь после ДТП была оказана всем участникам, шестерым обратившимся помощь оказана на месте, один ребенок госпитализирован.
"С места ДТП госпитализированы в медицинские организации трое пострадавших, в том числе два ребенка и взрослый. Остальные участники ДТП направлены медицинскими специалистами на амбулаторное наблюдение", - говорится в сообщении.
По данным областной ГАИ, в субботу утром на 181-м километре автодороги "Южноуральск – Магнитогорск" в Агаповском районе произошло ДТП с автобусом "Ютонг". По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет, и автобус опрокинулся. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования, в нем находилось 37 человек.
Как сообщало СУСК РФ, по данному факту в Правобережном межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В ДТП в Челябинске пострадали 12 человек
15 ноября, 18:15