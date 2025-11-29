В Челябинской области троих госпитализировали после ДТП с детской командой

Как сообщал минздрав региона РИА Новости в субботу, необходимая медицинская помощь после ДТП была оказана всем участникам, шестерым обратившимся помощь оказана на месте, один ребенок госпитализирован.

"С места ДТП госпитализированы в медицинские организации трое пострадавших, в том числе два ребенка и взрослый. Остальные участники ДТП направлены медицинскими специалистами на амбулаторное наблюдение", - говорится в сообщении.