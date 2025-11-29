Один ребенок попал в больницу после ДТП с автобусом на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Один ребенок госпитализирован после ДТП с перевозившим футбольную команду автобусом в Челябинской области, шестерым обратившимся медпомощь оказана на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
«
"Необходимая медицинская помощь оказана всем участникам ДТП. Шестерым обратившимся помощь оказана на месте, один ребенок госпитализирован, остальным проводится обследование, решается вопрос о необходимости амбулаторного или стационарного лечения", - говорится в сообщении.
По данным областной ГАИ, в субботу утром на 181-м километре автодороги "Южноуральск – Магнитогорск" в Агаповском районе произошло ДТП с автобусом "Ютонг". По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет, и автобус опрокинулся. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования, в нем находилось 37 человек. Шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется.
Как сообщало СУСК РФ, по данному факту в Правобережном межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В ДТП в Челябинске пострадали 12 человек
15 ноября, 18:15