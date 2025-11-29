На месте ДТП с автобусом, который перевозил детей из Магнитогорска в Челябинск на соревнования по футболу

На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Челябинской области произошло ДТП с автобусом, который перевозил детскую футбольную команду, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

"В результате трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.

Причиной аварии стал гололед: водитель потерял контроль над транспортным средством, автобус съехал в кювет, где затем перевернулся.