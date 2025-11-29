https://ria.ru/20251129/dtp-2058579271.html
На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП
В Челябинской области произошло ДТП с автобусом, который перевозил детскую футбольную команду, сообщили в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Челябинской области произошло ДТП с автобусом, который перевозил детскую футбольную команду, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
"В результате трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.
Причиной аварии стал гололед: водитель потерял контроль над транспортным средством, автобус съехал в кювет, где затем перевернулся.
Подростки-спортсмены направлялись из Магнитогорска в Челябинск для участия в соревнованиях. По факту происшествия начато расследование.