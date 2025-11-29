Рейтинг@Mail.ru
На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 29.11.2025 (обновлено: 15:36 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/dtp-2058579271.html
На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП
На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП - РИА Новости, 29.11.2025
На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП
В Челябинской области произошло ДТП с автобусом, который перевозил детскую футбольную команду, сообщили в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:58:00+03:00
2025-11-29T15:36:00+03:00
происшествия
россия
магнитогорск
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058579477_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_87ebdc630ffabd8f704920bb8604abb3.jpg
https://ria.ru/20251025/dtp-2050625245.html
россия
магнитогорск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058579477_23:0:982:719_1920x0_80_0_0_1e8eb4f9c7f88d5906122bf6c730618d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, магнитогорск, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область
Происшествия, Россия, Магнитогорск, Следственный комитет России (СК РФ), Челябинская область
На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП

На Урале 3 человека пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим юных футболистов

© Фото : СУ СК России по Челябинской областиНа месте ДТП с автобусом, который перевозил детей из Магнитогорска в Челябинск на соревнования по футболу
На месте ДТП с автобусом, который перевозил детей из Магнитогорска в Челябинск на соревнования по футболу - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : СУ СК России по Челябинской области
На месте ДТП с автобусом, который перевозил детей из Магнитогорска в Челябинск на соревнования по футболу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Челябинской области произошло ДТП с автобусом, который перевозил детскую футбольную команду, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
"В результате трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.
Причиной аварии стал гололед: водитель потерял контроль над транспортным средством, автобус съехал в кювет, где затем перевернулся.
Подростки-спортсмены направлялись из Магнитогорска в Челябинск для участия в соревнованиях. По факту происшествия начато расследование.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Пострадавшие в ДТП в Самаре спортсмены возвращались домой с соревнований
25 октября, 22:41
 
ПроисшествияРоссияМагнитогорскСледственный комитет России (СК РФ)Челябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала