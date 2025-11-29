В Донецке украинский дрон ударил по частному сектору

https://ria.ru/20251129/donetsk-2058664641.html
Дрон ВСУ ударил по частному сектору в Донецке, взрыв пришелся рядом с одним из жилых домов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2025
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по частному сектору в Донецке, взрыв пришелся рядом с одним из жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.
Попадание дрона пришлось в забор рядом с жилыми частными домами. В результате взрыва повреждения получили как минимум два частных дома.
На месте происшествия найдено целое крыло украинского дрона длинной не менее 5 метров, двигатель, а также поражающие элементы в виде шрапнели.