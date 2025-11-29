Во Владивостоке рассказали о ситуации с концертом Ларисы Долиной

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Зрители не сдавали в кассу и через сайт "Концерт Холла" во Владивостоке билеты на концерт Ларисы Долиной, который начинается вечером в субботу, загрузка зала составляет 60-70%, это хороший показатель, сообщили РИА Новости в кассе площадки.

Как сообщил Telegram-канал Baza, на концерте во Владивостоке , который должен пройти в субботу, теперь 224 свободных места, а вчера их было 25. По данными канала, зрители якобы возвращают билеты на ее выступление на фоне истории с квартирой артистки.

« "В кассу возврата билетов не было вообще. На сайте ("Концерт Холла" - ред.) тоже. Загрузка зала – 60-70%, это хорошая загрузка". Представитель "Концерт Холла"

По ее словам, в день концерта, если он состоится, билеты на возврат не принимают. Также собеседница уточнила, что не располагает данными, возвращали ли зрители билеты, купленные через посредников.

"Сегодня было очень много звонков, люди интересовались, состоится ли концерт, но он состоится", - отметили в кассе.

Начало концерта назначено на 19.00 (12.00 мск) субботы.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.