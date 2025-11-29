https://ria.ru/20251129/dnr-2058581849.html
ВС России уничтожили гаубицу и два роботехнических комплекса ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили гаубицу и два роботехнических комплекса ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.11.2025
ВС России уничтожили гаубицу и два роботехнических комплекса ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили буксируемую гаубицу и два наземных роботехнических комплекса ВСУ на константиновском РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T11:22:00+03:00
2025-11-29T11:22:00+03:00
2025-11-29T11:23:00+03:00
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956440464_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_2da163d5276488cfcbb5e903fb12240e.jpg
https://ria.ru/20251129/dnr-2058565723.html
донецкая народная республика
константиновка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956440464_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_f934289a3c0b1993cf8ca3540dcd97a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили гаубицу и два роботехнических комплекса ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили уничтожили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении