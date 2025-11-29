Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили гаубицу и два роботехнических комплекса ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.11.2025
11:22 29.11.2025 (обновлено: 11:23 29.11.2025)
ВС России уничтожили гаубицу и два роботехнических комплекса ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили гаубицу и два роботехнических комплекса ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили буксируемую гаубицу и два наземных роботехнических комплекса ВСУ на константиновском РИА Новости, 29.11.2025
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили гаубицу и два роботехнических комплекса ВСУ в ДНР

Боевая работа артиллерии в зоне СВО
Боевая работа артиллерии в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили буксируемую гаубицу и два наземных роботехнических комплекса ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Константиновка операторами БПЛА была обнаружена тщательно замаскированная буксируемая гаубица вооружённых сил Украины. Незамедлительно было принято решение на её уничтожение. В результате нанесения ударов артиллерии и FPV-дронов гаубица была ликвидирована вместе с боекомплектом… Операторами ударных БПЛА в режиме свободной охоты были обнаружены и уничтожены два наземных роботехнических комплекса", — говорится в сообщении.
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ
