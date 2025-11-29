https://ria.ru/20251129/dnr-2058565723.html
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ
Подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетранспортер БТР-80 и два квадроцикла боевиков ВСУ в районе Константиновки в РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T09:02:00+03:00
2025-11-29T09:02:00+03:00
2025-11-29T09:03:00+03:00
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
бтр-80
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926715559_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bac4ba5465150ec211dba8005a59d0f.jpg
https://ria.ru/20251127/ustanovka-2057909432.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926715559_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6aed36433a121c30064eca7af8fca79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), бтр-80
Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БТР-80
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ
В ДНР уничтожили БТР-80 и два квадроцикла ВСУ