В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ
09:02 29.11.2025 (обновлено: 09:03 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/dnr-2058565723.html
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ
Подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетранспортер БТР-80 и два квадроцикла боевиков ВСУ в районе Константиновки в РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T09:02:00+03:00
2025-11-29T09:03:00+03:00
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
бтр-80
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926715559_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bac4ba5465150ec211dba8005a59d0f.jpg
https://ria.ru/20251127/ustanovka-2057909432.html
константиновка
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), бтр-80
Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БТР-80
В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ

В ДНР уничтожили БТР-80 и два квадроцикла ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянБоец готовит FPV-дрон к полету
Боец готовит FPV-дрон к полету - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец готовит FPV-дрон к полету. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетранспортер БТР-80 и два квадроцикла боевиков ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА был обнаружен двигавшийся на ротацию БТР-80 противника. После принятия решения на поражение по цели отработал FPV-дрон, в результате чего бронетранспортер был уничтожен", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в том же районе в режиме свободной охоты ударные беспилотники обнаружили и уничтожили два замаскированных квадроцикла ВСУ.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ под Константиновкой
27 ноября, 09:12
 
БезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БТР-80
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
