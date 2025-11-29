В ДНР беспилотники уничтожили бронетранспортер и два квадроцикла ВСУ

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили бронетранспортер БТР-80 и два квадроцикла боевиков ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.