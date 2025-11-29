Дмитриев назвал "цивилизационным суицидом" западную политику иммиграции

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Страны Запада совершают "цивилизационный суицид", выбирая массовую иммиграцию, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Глобалисты заняты разрушением своих стран и всего мира, в то время как традиционные медиа смотрят на это сквозь пальцы. Они отказываются освещать этот цивилизационный суицид", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию, в которой приводится статистика доли иммигрантов в населении ряда стран Запада.
Оригинальная публикация ссылается на статистику государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которой доля иммигрантов в населении многих стран Запада с 1990 по 2024 год резко выросла. Так, для Великобритании доля выросла с 6,4% до 17,1%, для Испании - с 2,1% до 18,5%, для Германии - с 8,7% до 19,8%, для Канады - с 15,3% до 22,2% и для Австралии - с 23,3% до 30,4%.
Ранее госдеп США выступил с заявлением, что массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США. Позже газета New York Times со ссылкой на внутренний документ госдепа сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них.