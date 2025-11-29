Рейтинг@Mail.ru
06:12 29.11.2025 (обновлено: 09:33 29.11.2025)
Мурманский губернатор заявил, что его дочь стала жертвой мошенников
Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обманули мошенники, сообщил глава региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2025
происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обманули мошенники, сообщил глава региона в Telegram-канале.
"Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки, а в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка", — сказал он.
Губернатор уточнил, что в ее адрес, а также в отношении других членов семьи поступали угрозы. При этом аферисты вынудили дочь Чибиса передать им деньги. Сумма этих средств не уточняется.
По его словам, злоумышленники не прекращают запугивать фейками в социальных сетях и распространением ложных данных.
Заведено уголовное дело.
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
 
 
