Мурманский губернатор заявил, что его дочь стала жертвой мошенников
Мурманский губернатор заявил, что его дочь стала жертвой мошенников - РИА Новости, 29.11.2025
Мурманский губернатор заявил, что его дочь стала жертвой мошенников
29.11.2025
2025-11-29T06:12:00+03:00
2025-11-29T06:12:00+03:00
2025-11-29T09:33:00+03:00
происшествия
мурманская область
андрей чибис
мурманская область
Мурманский губернатор заявил, что его дочь стала жертвой мошенников
Глава Мурманской области Чибис заявил, что его дочь стала жертвой мошенников
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обманули мошенники, сообщил глава региона в Telegram-канале
.
"Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки, а в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка", — сказал он.
Губернатор уточнил, что в ее адрес, а также в отношении других членов семьи поступали угрозы. При этом аферисты вынудили дочь Чибиса передать им деньги. Сумма этих средств не уточняется.
По его словам, злоумышленники не прекращают запугивать фейками в социальных сетях и распространением ложных данных.