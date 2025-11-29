Умерла журналист Лидия Чешкова

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист издания "Вокруг света" Лидия Чешкова скончалась на 92-м году, сообщается в Telegram-канале Союза журналистов России (СЖР).
"Скончалась Лидия Александровна Чешкова - журналист, настоящий профессионал, всецело преданный профессии. Всю свою творческую энергию Лидия Александровна посвятила любимому журналу "Вокруг света" - изданию, популярность которого долгие годы не уступала популярности самых известных СМИ", - говорится в сообщении СЖР.
В СЖР считают, что вклад Чешковой в отечественную журналистику трудно переоценить: ее публикации до сих пор выступают "образцом служения профессии".
"Имя Лидии Александровны Чешковой навсегда останется в наших сердцах и всех читателей одного из самых популярных журналов страны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прощание состоится 2 декабря в 11.30 в Храме иконы Божией Матери в Москве на улице Поликарпова, 16.