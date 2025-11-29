Рейтинг@Mail.ru
Умерла журналист Лидия Чешкова
Культура
 
20:00 29.11.2025
Умерла журналист Лидия Чешкова
Журналист издания "Вокруг света" Лидия Чешкова скончалась на 92-м году, сообщается в Telegram-канале Союза журналистов России (СЖР). РИА Новости, 29.11.2025
москва
москва
москва
Культура, Москва
© Фото : Мария Захарова / TelegramЖурналист Лидия Чешкова
Журналист Лидия Чешкова - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Мария Захарова / Telegram
Журналист Лидия Чешкова. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист издания "Вокруг света" Лидия Чешкова скончалась на 92-м году, сообщается в Telegram-канале Союза журналистов России (СЖР).
"Скончалась Лидия Александровна Чешкова - журналист, настоящий профессионал, всецело преданный профессии. Всю свою творческую энергию Лидия Александровна посвятила любимому журналу "Вокруг света" - изданию, популярность которого долгие годы не уступала популярности самых известных СМИ", - говорится в сообщении СЖР.
В СЖР считают, что вклад Чешковой в отечественную журналистику трудно переоценить: ее публикации до сих пор выступают "образцом служения профессии".
"Имя Лидии Александровны Чешковой навсегда останется в наших сердцах и всех читателей одного из самых популярных журналов страны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прощание состоится 2 декабря в 11.30 в Храме иконы Божией Матери в Москве на улице Поликарпова, 16.
 
Культура Москва
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
