В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА
В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА - РИА Новости, 29.11.2025
В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА
Одна мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в Белгородской области в селе Архангельское Старооскольского округа, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 29.11.2025
белгородская область
В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА
В Архангельском в Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ