Авиакомпании продают билеты из США в Венесуэлу после заявления Трампа

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Сайты по продаже авиабилетов предлагают в ближайшие дни долететь из США до Каракаса за 30 часов и тысячу долларов после объявления президентом Дональдом Трампом о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, установило РИА Новости.
Ранее американское управление по контролю за авиацией предупредило компании о потенциально опасной ситуации в небе над Венесуэлой. Трамп в субботу заявил "всем авиакомпаниям, пилотам, наркодилерам и торговцам людьми следует расценивать воздушное пространство Венесуэлы и прилегающее закрытым полностью".
Ближайший рейс из Вашингтона: незадолго до полудня воскресенья самолет в Майами, там 23 часа ожидания, три часа полета до Кюрасао, 20 часов ожидания и 45 минут до Каракаса. Почти 50 часов в пути по цене около тысячи долларов.
Cамый дешевый билет из США в столицу Венесуэлы на понедельник тоже из Вашингтона, но улететь можно из десятка городов. Прямых рейсов нет. До Каракаса летает, в частности, колумбийский лоукостер.