Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании продают билеты из США в Венесуэлу после заявления Трампа - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/bilety-2058635891.html
Авиакомпании продают билеты из США в Венесуэлу после заявления Трампа
Авиакомпании продают билеты из США в Венесуэлу после заявления Трампа - РИА Новости, 29.11.2025
Авиакомпании продают билеты из США в Венесуэлу после заявления Трампа
Сайты по продаже авиабилетов предлагают в ближайшие дни долететь из США до Каракаса за 30 часов и тысячу долларов после объявления президентом Дональдом Трампом РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T17:49:00+03:00
2025-11-29T17:49:00+03:00
венесуэла
каракас
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20251128/tramp-2058527830.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, каракас, сша, дональд трамп, в мире
Венесуэла, Каракас, США, Дональд Трамп, В мире
Авиакомпании продают билеты из США в Венесуэлу после заявления Трампа

Авиакомпании продают билеты из США в Каракас после заявления Трампа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Сайты по продаже авиабилетов предлагают в ближайшие дни долететь из США до Каракаса за 30 часов и тысячу долларов после объявления президентом Дональдом Трампом о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, установило РИА Новости.
Ранее американское управление по контролю за авиацией предупредило компании о потенциально опасной ситуации в небе над Венесуэлой. Трамп в субботу заявил "всем авиакомпаниям, пилотам, наркодилерам и торговцам людьми следует расценивать воздушное пространство Венесуэлы и прилегающее закрытым полностью".
В воскресенье добраться до Каракаса из США воздушным транспортом можно из полутора десятков аэропортов, следует из данных сайта-агрегатора по продаже билетов, в понедельник из двух десятков.
Ближайший рейс из Вашингтона: незадолго до полудня воскресенья самолет в Майами, там 23 часа ожидания, три часа полета до Кюрасао, 20 часов ожидания и 45 минут до Каракаса. Почти 50 часов в пути по цене около тысячи долларов.
Cамый дешевый билет из США в столицу Венесуэлы на понедельник тоже из Вашингтона, но улететь можно из десятка городов. Прямых рейсов нет. До Каракаса летает, в частности, колумбийский лоукостер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT
28 ноября, 22:42
 
ВенесуэлаКаракасСШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала