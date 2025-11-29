Авиакомпании продают билеты из США в Венесуэлу после заявления Трампа

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Сайты по продаже авиабилетов предлагают в ближайшие дни долететь из США до Каракаса за 30 часов и тысячу долларов после объявления президентом Дональдом Трампом о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, установило РИА Новости.

Cамый дешевый билет из США в столицу Венесуэлы на понедельник тоже из Вашингтона, но улететь можно из десятка городов. Прямых рейсов нет. До Каракаса летает, в частности, колумбийский лоукостер.