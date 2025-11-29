СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Участники съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибывают на мероприятие на автобусах в сопровождении полиции, чтобы преодолеть блокаду протестующих, сообщил таблоид Участники съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибывают на мероприятие на автобусах в сопровождении полиции, чтобы преодолеть блокаду протестующих, сообщил таблоид Bild

Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен. Левые активисты устраивают блокады в Гисене и вокруг него, чтобы помешать прибытию участников съезда.

"По данным Bild , туристические автобусы с делегатами "Альтернативы для Германии" прибыли к залу незадолго до 11.30 утра по местному времени (13.30 мск). Транспортные средства сопровождала полиция. Cъезд может начаться, хотя и с опозданием почти на два часа", - пишет таблоид.

Изначально планировалось, что съезд начнется в 10.00 по местному времени (12.00 мск).

Судя по трансляции со съезда на странице АдГ в YouTube , сопредседатель партии Алиса Вайдель уже прибыла на мероприятие.

Ранее сообщалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.