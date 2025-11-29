Рейтинг@Mail.ru
СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 29.11.2025 (обновлено: 15:25 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/bild-2058610981.html
СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене
СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене - РИА Новости, 29.11.2025
СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене
Участники съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибывают на мероприятие на автобусах в... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T15:02:00+03:00
2025-11-29T15:25:00+03:00
в мире
алиса вайдель
bild
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058613685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f326963edda8db7e2a6b9d11c42fb3bb.jpg
https://ria.ru/20250629/adg-2026144167.html
https://ria.ru/20251129/germanija-2058597682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Окно автомобиля участников съезда АдГ разбито протестующими в Гисене
Окно автомобиля участников съезда АдГ разбито протестующими в Гисене
2025-11-29T15:02
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058613685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1c39a38ff800f1862c023291a1376de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алиса вайдель, bild, youtube
В мире, Алиса Вайдель, Bild, YouTube
СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене

Bild: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих на автобусах

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Участники съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибывают на мероприятие на автобусах в сопровождении полиции, чтобы преодолеть блокаду протестующих, сообщил таблоид Bild.
Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен. Левые активисты устраивают блокады в Гисене и вокруг него, чтобы помешать прибытию участников съезда.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Немецкие социал-демократы поддержали запрет "Альтернативы для Германии"
29 июня, 15:12
"По данным Bild, туристические автобусы с делегатами "Альтернативы для Германии" прибыли к залу незадолго до 11.30 утра по местному времени (13.30 мск). Транспортные средства сопровождала полиция. Cъезд может начаться, хотя и с опозданием почти на два часа", - пишет таблоид.
Изначально планировалось, что съезд начнется в 10.00 по местному времени (12.00 мск).
Судя по трансляции со съезда на странице АдГ в YouTube, сопредседатель партии Алиса Вайдель уже прибыла на мероприятие.
Ранее сообщалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.
В январе 2025 года АдГ приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива". Непосредственным поводом для роспуска стал арест членов правоэкстремистской организации "Саксонские сепаратисты" в начале ноября по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы", АдГ сразу исключила их из партии.
Протестующие против создания новой молодежной организации Альтернатива для Германии (АдГ) преркрыли дорогу в Гисене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
СМИ: на протестах против партии АдГ в ФРГ задержали одного человека
Вчера, 13:08
 
В миреАлиса ВайдельBildYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала