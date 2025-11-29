https://ria.ru/20251129/bild-2058610981.html
СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене
СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене
Участники съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибывают на мероприятие на автобусах в... РИА Новости, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Участники съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибывают на мероприятие на автобусах в сопровождении полиции, чтобы преодолеть блокаду протестующих, сообщил таблоид Bild
Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен. Левые активисты устраивают блокады в Гисене и вокруг него, чтобы помешать прибытию участников съезда.
"По данным Bild
, туристические автобусы с делегатами "Альтернативы для Германии" прибыли к залу незадолго до 11.30 утра по местному времени (13.30 мск). Транспортные средства сопровождала полиция. Cъезд может начаться, хотя и с опозданием почти на два часа", - пишет таблоид.
Изначально планировалось, что съезд начнется в 10.00 по местному времени (12.00 мск).
Судя по трансляции со съезда на странице АдГ в YouTube
, сопредседатель партии Алиса Вайдель
уже прибыла на мероприятие.
Ранее сообщалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.
В январе 2025 года АдГ приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива". Непосредственным поводом для роспуска стал арест членов правоэкстремистской организации "Саксонские сепаратисты" в начале ноября по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы", АдГ сразу исключила их из партии.