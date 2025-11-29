https://ria.ru/20251129/bespilotniki-2058568052.html
Над Волгоградской областью сбили пять украинских беспилотников
Над Волгоградской областью сбили пять украинских беспилотников
Над Волгоградской областью сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили пять украинских беспилотников над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
волгоградская область
2025
Над Волгоградской областью за час сбили пять дронов ВСУ