Над Волгоградской областью сбили пять украинских беспилотников

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили пять украинских беспилотников над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать девятого ноября текущего года в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.