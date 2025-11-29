https://ria.ru/20251129/bespilotnik-2058664920.html
Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник
Средства ПВО за пять часов в субботу сбили 21 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе - 11 над акваторией Черного моря, сообщило... РИА Новости, 29.11.2025
