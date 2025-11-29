Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 29.11.2025 (обновлено: 23:52 29.11.2025)
Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник
специальная военная операция на украине
черное море
белгородская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за пять часов в субботу сбили 21 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе - 11 над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны РФ.
"Двадцать девятого ноября с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: восемь – над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Орловской и Ростовской областей, 11 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
