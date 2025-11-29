https://ria.ru/20251129/benzin-2057463625.html
Автовладельцам объяснили, как распознать поддельный бензин
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Невзирая на усиление контроля, в ряде регионов все еще есть риск наткнуться на некачественный или поддельный бензин на автозаправках. Как отличить такое топливо, рассказал агентству "Прайм"
эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов.
Прежде всего, надо обратить внимание на поведение машины во время запуска и при движении.
"Если двигатель стал заводиться с задержкой, теряет тягу, начинает троить или появляется запах несгоревшего бензина – высока вероятность, что топливо не соответствует октановому числу. Это повод сменить заправку и промыть топливную систему", - объясняет специалист.
Следует время от времени проверять цвет и запах выхлопа. Плохое топливо вызывает густой и темный дым, оставляет налет на свечах зажигания. Способов распознать подделку до заправки не так много. Можно налить немного бензина на салфетку - при испарении качественный уйдет без следа, плохой оставит жирные пятна и резкий запах химии. Но самое лучшее - заправляться на АЗС известных брендов и с высокой оборачиваемостью, заключил Ершов.