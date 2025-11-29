Автовладельцам объяснили, как распознать поддельный бензин

Прежде всего, надо обратить внимание на поведение машины во время запуска и при движении.

"Если двигатель стал заводиться с задержкой, теряет тягу, начинает троить или появляется запах несгоревшего бензина – высока вероятность, что топливо не соответствует октановому числу. Это повод сменить заправку и промыть топливную систему", - объясняет специалист.

Следует время от времени проверять цвет и запах выхлопа. Плохое топливо вызывает густой и темный дым, оставляет налет на свечах зажигания. Способов распознать подделку до заправки не так много. Можно налить немного бензина на салфетку - при испарении качественный уйдет без следа, плохой оставит жирные пятна и резкий запах химии. Но самое лучшее - заправляться на АЗС известных брендов и с высокой оборачиваемостью, заключил Ершов.