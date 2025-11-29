Белый дом раскритиковал Байдена за допуск афганцев в страну

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывшая администрация во главе с президентом США Джо Байденом обрушила на страну кризис в сфере национальной безопасности, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на фоне арестов двух уроженцев Афганистана по террористическим статьям.

Другой уроженец Афганистана в среду открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.