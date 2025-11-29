Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче Кубка НБА
Баскетбол
 
09:07 29.11.2025 (обновлено: 12:02 29.11.2025)
"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче Кубка НБА
"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче Кубка НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Даллас Маверикс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
/20251129/basketbol-2058563283.html
"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче Кубка НБА

"Лейкерс" обыграли "Даллас", Дончич оформил дабл-дабл в матче против экс-клуба

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Даллас Маверикс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Остин Ривз из "Лейкерс", на счету которого 38 очков. Его партнер по команде Лука Дончич оформил дабл-дабл (35 очков, 11 передач), Леброн Джеймс завершил встречу с 13 баллами. В составе "Далласа" больше всех очков набрал Пи Джей Вашингтон (22 очка), дабл-дабл у первого номера последнего драфта НБА Купера Флэгга (13 очков, 11 передач).
В феврале пятикратный участник Матча всех звезд НБА Дончич перешел в результате обмена из "Даллас" в "Лейкерс". "Даллас" получил форварда Энтони Дэвиса, который набрал в прошедшем матче 12 очков.
"Лейкерс" заняли первое место в таблице группы В Западной конференции и вышли в плей-офф. "Даллас" (1 победа) расположился на четвертой строчке и завершил участие в турнире.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.

Результаты других матчей:

