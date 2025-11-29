"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Даллас Маверикс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Остин Ривз из "Лейкерс", на счету которого 38 очков. Его партнер по команде Лука Дончич оформил дабл-дабл (35 очков, 11 передач), Леброн Джеймс завершил встречу с 13 баллами. В составе "Далласа" больше всех очков набрал Пи Джей Вашингтон (22 очка), дабл-дабл у первого номера последнего драфта НБА Купера Флэгга (13 очков, 11 передач).
29 ноября 2025
В феврале пятикратный участник Матча всех звезд НБА Дончич перешел в результате обмена из "Даллас" в "Лейкерс". "Даллас" получил форварда Энтони Дэвиса, который набрал в прошедшем матче 12 очков.
"Лейкерс" заняли первое место в таблице группы В Западной конференции и вышли в плей-офф. "Даллас" (1 победа) расположился на четвертой строчке и завершил участие в турнире.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
Результаты других матчей:
- "Атланта Хокс" - "Кливленд Кавальерс" - 130:123;
- "Детройт Пистонс" - "Орландо Мэджик" - 109:112;
- "Индиана Пэйсерс" - "Вашингтон Уизардс" - 119:86;
- "Нью-Йорк Никс" - "Милуоки Бакс" - 118:109;
- "Шарлотт Хорнетс" - "Чикаго Буллз" - 123:116;
- "Денвер Наггетс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 136:139;
- "Оклахома-Сити Тандер" - "Финикс Санз" - 123:119;
- "Юта Джаз" - "Сакраменто Кингз" - 128:119;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Мемфис Гриззлис" - 107:112.