"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче Кубка НБА

"Лейкерс" заняли первое место в таблице группы В Западной конференции и вышли в плей-офф. "Даллас" (1 победа) расположился на четвертой строчке и завершил участие в турнире.

Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.