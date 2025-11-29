Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку - РИА Новости, 29.11.2025
21:14 29.11.2025
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку
Автобус въехал в маршрутку, которая стояла на обочине трассы в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, сообщает подмосковный главк МВД РФ.
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку

Под Сергиевым Посадом автобус въехал в стоявшую на обочине маршрутку

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Автобус въехал в маршрутку, которая стояла на обочине трассы в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, сообщает подмосковный главк МВД РФ.
Отмечается, что в субботу примерно в 18.45 на 9-м километре автодороги "Сергиев Посад—Калязин—Рыбинск—Череповец" произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, управляя автобусом марки "ЛиАЗ", совершил наезд на маршрутный микроавтобус без пассажиров, который стоял на обочине по причине поломки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МВД сообщили, что маршрутка от удара съехала в кювет. В салоне автобуса находились пять человек, в настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
