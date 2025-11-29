https://ria.ru/20251129/avtobus-2058657795.html
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку - РИА Новости, 29.11.2025
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку
Автобус въехал в маршрутку, которая стояла на обочине трассы в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, сообщает подмосковный главк МВД РФ. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T21:14:00+03:00
2025-11-29T21:14:00+03:00
2025-11-29T21:14:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_0:18:3285:1866_1920x0_80_0_0_ddf9397e098608e03f2c3da39d1436e2.jpg
https://ria.ru/20251129/dtp-2058579271.html
https://ria.ru/20251127/dtp-2058200651.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_387:0:2898:1883_1920x0_80_0_0_ab8ad928cbb3c08dc12be0790a4e184a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье автобус въехал в маршрутку
Под Сергиевым Посадом автобус въехал в стоявшую на обочине маршрутку