23:48 29.11.2025
В Нью-Йорке арестовали участниц пропалестинской акции в магазине ZARA
В Нью-Йорке арестовали участниц пропалестинской акции в магазине ZARA
Полиция Нью-Йорка арестовала участниц пропалестинской акции в магазине одежды на Манхэттене в "черную пятницу", сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T23:48:00+03:00
2025-11-29T23:48:00+03:00
В Нью-Йорке арестовали участниц пропалестинской акции в магазине ZARA

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала участниц пропалестинской акции в магазине одежды на Манхэттене в "черную пятницу", сообщил телеканал Fox News.
"Управление полиции Нью-Йорка подтвердило аресты после того, как пропалестинские активисты вошли в магазин ZARA на Манхэттене со свистками, транспарантами и флагами", - сообщил телеканал.
На распространенных в соцсетях кадрах несколько белых женщин среднего возраста и старше входят в магазин, свистят, призывают прекратить геноцид в Палестине. Их выводят правоохранители.
На ноябрьских выборах мэра в Нью-Йорке впервые победил мусульманин, 34-летний Зохран Мамдани.
В Буэнос-Айресе около 300 человек вышли на акцию в поддержку Палестины
Вчера, 23:38
 
