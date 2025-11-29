https://ria.ru/20251129/arest-2058666702.html
В Нью-Йорке арестовали участниц пропалестинской акции в магазине ZARA
В Нью-Йорке арестовали участниц пропалестинской акции в магазине ZARA - РИА Новости, 29.11.2025
В Нью-Йорке арестовали участниц пропалестинской акции в магазине ZARA
Полиция Нью-Йорка арестовала участниц пропалестинской акции в магазине одежды на Манхэттене в "черную пятницу", сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 29.11.2025
В Нью-Йорке арестовали участниц пропалестинской акции в магазине ZARA
На Манхэттене арестовали участниц пропалестинской акции в магазине одежды ZARA