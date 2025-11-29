Главу администрации Сакского района арестовали на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Глава администрации Сакского района Крыма Владислав Хаджиев, задержанный за взятку с поличным, арестован судом на два месяца, сообщил СУСК Крыма и Севастополя в Telegram-канале.
В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Хаджиев задержан правоохранителями с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей.
«
"Должностное лицо было задержано сотрудниками МВД по Республике Крым вечером 27 ноября при получении в автомобиле 2 миллиона рублей. Ему вменяется получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сегодня по ходатайству следствия Киевским судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия - до 28.01.2026", - сообщили в ведомстве.
Согласно материалам дела, глава района в августе 2025 года предложил знакомому гендиректору фирмы передать ему взятку в размере 10% от цены контракта за общее покровительство предпринимательской деятельности, а именно – за оказание содействия в заключении администрациями сельсоветов с ним, как с единым поставщиком услуг, контрактов и за беспрепятственное принятие работ по ним.
В течение сентября и октября администрациями сельсоветов Сакского района были заключены контракты с данной фирмой на благоустройство общественных территорий на общую сумму свыше 26 миллионов рублей. После приемки администрациями сельсоветов работ по контрактам глава района потребовал от директора фирмы взятку за содействие. Следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также иные возможные эпизоды коррупционной деятельности главы администрации Сакского района.