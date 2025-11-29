Главу администрации Сакского района арестовали на два месяца

Согласно материалам дела, глава района в августе 2025 года предложил знакомому гендиректору фирмы передать ему взятку в размере 10% от цены контракта за общее покровительство предпринимательской деятельности, а именно – за оказание содействия в заключении администрациями сельсоветов с ним, как с единым поставщиком услуг, контрактов и за беспрепятственное принятие работ по ним.