Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем"

Собеседник не уточнил сути уголовного дела, но отметил, что "все связи и участники устанавливаются".

Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которым ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83,33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.