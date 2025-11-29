Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем"
04:02 29.11.2025
Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем"
Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем"
Суд в Москве арестовал генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 29.11.2025
Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд в Москве арестовал генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Черкасова арестовали в пятницу. По предварительным данным, в деле речь идет о статье 330 уголовного кодекса РФ (самоуправство - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Собеседник не уточнил сути уголовного дела, но отметил, что "все связи и участники устанавливаются".
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которым ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83,33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Джему" запретили использовать песни Лады Дэнс
21 августа, 10:15
 
МоскваРоссияПроисшествия
 
 
