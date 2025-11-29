https://ria.ru/20251129/arest-2058550185.html
Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем"
Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем" - РИА Новости, 29.11.2025
Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем"
Суд в Москве арестовал генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T04:02:00+03:00
2025-11-29T04:02:00+03:00
2025-11-29T04:02:00+03:00
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20250821/dens-2036658040.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства "Джем"
Гендиректора музыкального издательства "Джем" Черкасова обвинили в самоуправстве
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд в Москве арестовал генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Черкасова арестовали в пятницу. По предварительным данным, в деле речь идет о статье 330 уголовного кодекса РФ
(самоуправство - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Собеседник не уточнил сути уголовного дела, но отметил, что "все связи и участники устанавливаются".
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которым ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83,33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.