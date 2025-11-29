Приоритетной темой Российско-саудовского форума будет инвестсотрудничество

ДОХА, 29 ноя - РИА Новости. Российско-саудовский деловой форум, который пройдет в Эр-Рияде 1 декабря, станет площадкой для обсуждения инвестиционного сотрудничества компаний двух стран, сообщил РИА Новости глава Центра арабо-российских исследований в Эр-Рияде, экономический советник российских компаний и экспортеров Маджид ат-Турки.

"Российско-саудовский деловой форум пройдет на полях девятого заседания совместной межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В этом заседании, которое возглавят заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман, примут участие представители государственного и частного секторов королевства, при этом деловой форум станет площадкой для обсуждения инвестиционного сотрудничества, и речь будет идти не только об энергетическом сотрудничестве, нефтегазовых вопросах, но и о проблемах совместных инвестиций в целом", - сказал агентству ат-Турки.

Как отметило министерство инвестиций Саудовской Аравии в приглашении на форум, с которым удалось ознакомиться агентству, во время этого мероприятия участники смогут узнать об инвестиционном партнерстве королевства и Российской Федерации в различных областях, возможностях участия частного сектора, при этом на полях форума планируются двусторонние встречи между компаниями-участниками.