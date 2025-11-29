Рейтинг@Mail.ru
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 29.11.2025
04:49 29.11.2025
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 29.11.2025
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
Третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии началась в России, рассказала... РИА Новости, 29.11.2025
2025
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы

В России началась третья фаза исследований вакцины от аллергии к пыльце березы

Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии началась в России, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Закончена объединенная первая и вторая фазы клинических исследований, что является само по себе, по действующему законодательству, достаточным для регистрации вакцины, под встречное условие с непрерывным мониторингом ее эффективности у всех, кто будет ее получать. Мы начали третью фазу клинических исследований, и сейчас очень активно идет набор для клинических исследований третьей фазы", - сказала Скворцова.
Она уточнила, что специалистами выбрана эффективная доза, которая составила 80 микрограммов. Вакцина вводится подкожно пятикратно, с режимом дозирования - один раз в четыре недели.
"Для того чтобы предотвратить реакцию организма на следующий период пыления березы, нам нужно было начать исследования с октября. Так как пыление начинается в апреле, а в некоторые теплые года и с конца марта", - пояснила глава агентства.
Здоровье - ОбществоРоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
 
 
