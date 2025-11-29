Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы

СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии началась в России, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

Она уточнила, что специалистами выбрана эффективная доза, которая составила 80 микрограммов. Вакцина вводится подкожно пятикратно, с режимом дозирования - один раз в четыре недели.

"Для того чтобы предотвратить реакцию организма на следующий период пыления березы, нам нужно было начать исследования с октября. Так как пыление начинается в апреле, а в некоторые теплые года и с конца марта", - пояснила глава агентства.