ФМБА рассказало о результате испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы
ФМБА рассказало о результате испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы
Симптомы аллергии к пыльце березы не выявлены у 25% привитых новой отечественной вакциной, у остальных участников клинических исследований, прошедших терапию... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:07:00+03:00
2025-11-29T10:07:00+03:00
2025-11-29T19:50:00+03:00
ФМБА рассказало о результате испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы
Скворцова: аллергии к пыльце березы не выявили у 25% привитых "Аллергардой"
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Симптомы аллергии к пыльце березы не выявлены у 25% привитых новой отечественной вакциной, у остальных участников клинических исследований, прошедших терапию новой вакциной, интенсивность аллергических проявлений снизилась более чем в шесть раз, сообщила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
"У 25% привитых вообще не было признаков аллергии, или, так скажем, они были представлены настолько минимально, что коллеги их оценивали как отсутствие. А у остальных, интенсивность аллергических проявлений по интегративной шкале была снижена более чем в шесть раз. То есть, ни у одного пациента не было тяжелых аллергических проявлений. И все существенно проще перенесли этот период", - сказала Скворцова.
Она добавила, что в ходе клинических исследований вакцины у людей отмечалась хорошая переносимость препарата, что свидетельствует о его безопасности. Кроме того, исследования совпадали с периодом очень интенсивного пыления: уровень концентрации пыльцы был в пять раз выше среднестатистического сезонного уровня.
Рекомбинантная аллерговакцина "Аллергарда" для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии создана в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России
. Минздрав РФ в октябре выдал агентству разрешение на проведение III фазы ее клинических исследований.