Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи умных колонок с виртуальным помощником "Алисой" столкнулись с кратковременным сбоем, который вызвал трудности в их работе, сейчас все работает в штатном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".