https://ria.ru/20251129/alisa-2058649059.html
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем - РИА Новости, 29.11.2025
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем
Пользователи умных колонок с виртуальным помощником "Алисой" столкнулись с кратковременным сбоем, который вызвал трудности в их работе, сейчас все работает в... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T19:39:00+03:00
2025-11-29T19:39:00+03:00
2025-11-29T22:24:00+03:00
общество
алиса
яндекс
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152436/42/1524364257_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e2589140dbb902b9eb7dd18b35fea58.jpg
https://ria.ru/20251121/ii-2056625349.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152436/42/1524364257_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_09209aac0bd733af6a930802e0b18756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алиса, яндекс, москва
Общество, Алиса, Яндекс, Москва
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем
Пользователи колонок с Алисой столкнулись с кратковременным сбоем в работе