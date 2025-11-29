Рейтинг@Mail.ru
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 29.11.2025 (обновлено: 22:24 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/alisa-2058649059.html
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем - РИА Новости, 29.11.2025
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем
Пользователи умных колонок с виртуальным помощником "Алисой" столкнулись с кратковременным сбоем, который вызвал трудности в их работе, сейчас все работает в... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T19:39:00+03:00
2025-11-29T22:24:00+03:00
общество
алиса
яндекс
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152436/42/1524364257_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e2589140dbb902b9eb7dd18b35fea58.jpg
https://ria.ru/20251121/ii-2056625349.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152436/42/1524364257_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_09209aac0bd733af6a930802e0b18756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алиса, яндекс, москва
Общество, Алиса, Яндекс, Москва
Пользователи колонок с "Алисой" столкнулись со сбоем

Пользователи колонок с Алисой столкнулись с кратковременным сбоем в работе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДемонстрация умной колонки "Яндекс.Станция" с голосовым помощником "Алиса"
Демонстрация умной колонки Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Демонстрация умной колонки "Яндекс.Станция" с голосовым помощником "Алиса". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи умных колонок с виртуальным помощником "Алисой" столкнулись с кратковременным сбоем, который вызвал трудности в их работе, сейчас все работает в штатном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"Краткосрочный сбой вызвал временные трудности в работе "Алисы" у некоторых пользователей. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", — сказали в компании.
Согласно данным детектора сбоев на 19:30 мск, в течение суток число жалоб на работу виртуального помощника "Алиса" достигло почти 1,9 тысячи. Пик пришелся на период 16:30 мск — россияне оставили более 350 жалоб.
Чаще пользователи сообщали о сбое в работе сервиса. Больше всего жалоб пришло из ЯНАО, Архангельской, Калининградской и Ярославской областей, а также из Москвы.
Умная колонка Яндекс.Станция - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Алиса AI" вышла на первое место по охватам среди ИИ-сервисов в России
21 ноября, 16:19
 
ОбществоАлисаЯндексМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала