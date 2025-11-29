https://ria.ru/20251129/aktsiya-2058665587.html
В Буэнос-Айресе около 300 человек вышли на акцию в поддержку Палестины
В Буэнос-Айресе около 300 человек вышли на акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.11.2025
В Буэнос-Айресе около 300 человек вышли на акцию в поддержку Палестины
Около 300 человек собрались на центральной площади Буэнос-Айреса в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Около 300 человек собрались на центральной площади Буэнос-Айреса в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости.
К дому правительства люди пришли, несмотря на непогоду: с утра в столице Аргентины
шел сильный дождь.
Манифестанты развернули огромный флаг Палестины
, выкрикивали лозунги в поддержку страны, требуя свободы и независимости для нее.
Акция проходит спокойно, на месте дежурит полиция.
Эксперты ООН
в понедельник призвали правительства оказать давление на Израиль
из-за нарушения режима прекращения огня. В пресс-релизе, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), говорится, что продолжающиеся нарушения израильскими властями режима прекращения огня в секторе Газа ставят под угрозу хрупкое перемирие.
В субботу министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в секторе из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, пострадала почти 171 тысяча. По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.