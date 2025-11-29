Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Задержанный агент Киева в опубликованном ФСБ видеоролике рассказал, как спецслужбы Украины инструктировали его перед попыткой подрыва газопровода в Серпуховском районе Подмосковья.

"Михаил (украинский куратор - ред.) мне сказал, чтобы я выдвигался на место, он мне сбросил точки, локацию, чтобы я пробурил электрическим буром, это оказался газопровод, чтобы я рядом с газопроводом сделал. Сбросил мне видеоинструкцию, чтобы я подъехал, в вечернее время пробурил там лунку, срезал головку на капсуле, нажал на кнопку, обмотал веревочкой со скотчем, чтобы не упала, и аккуратно опустил на дно лунки", - сказал задержанный в видеоролике.

После этого он должен был закопать бомбу, присыпать землей, замаскировать и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также сообщить о проделанной работе куратору. Однако во время бурения лунки злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.