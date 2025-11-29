https://ria.ru/20251129/agent-2058578943.html
Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода
Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода
Задержанный агент Киева в опубликованном ФСБ видеоролике рассказал, как спецслужбы Украины инструктировали его перед попыткой подрыва газопровода в Серпуховском
Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Задержанный агент Киева в опубликованном ФСБ видеоролике рассказал, как спецслужбы Украины инструктировали его перед попыткой подрыва газопровода в Серпуховском районе Подмосковья.
Ранее ФСБ
сообщила о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины
взрыва на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья
. При попытке установить самодельное взрывное устройство с поличным задержан гражданин России
1969 года рождения.
"Михаил (украинский куратор - ред.) мне сказал, чтобы я выдвигался на место, он мне сбросил точки, локацию, чтобы я пробурил электрическим буром, это оказался газопровод, чтобы я рядом с газопроводом сделал. Сбросил мне видеоинструкцию, чтобы я подъехал, в вечернее время пробурил там лунку, срезал головку на капсуле, нажал на кнопку, обмотал веревочкой со скотчем, чтобы не упала, и аккуратно опустил на дно лунки", - сказал задержанный в видеоролике.
После этого он должен был закопать бомбу, присыпать землей, замаскировать и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также сообщить о проделанной работе куратору. Однако во время бурения лунки злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.
Перед тем, как отправиться на это задание, задержанный по указанным куратором координатам приехал и откопал схрон. В нем лежали две ловушки, рация, мобильный телефон, сим-карты, четыре капсулы со взрывчатыми веществами и две антенны.