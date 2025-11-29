Рейтинг@Mail.ru
Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 29.11.2025 (обновлено: 11:50 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/agent-2058578943.html
Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода
Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода - РИА Новости, 29.11.2025
Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода
Задержанный агент Киева в опубликованном ФСБ видеоролике рассказал, как спецслужбы Украины инструктировали его перед попыткой подрыва газопровода в Серпуховском РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:50:00+03:00
2025-11-29T11:50:00+03:00
в мире
украина
серпуховский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058576746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_673b829fcc5e8cdbe05e8f1275355cbe.jpg
https://ria.ru/20251129/fsb-2058577452.html
украина
серпуховский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье.
2025-11-29T10:50
true
PT4M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058576746_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35bf952109cc34faf69adf75c3dbf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, серпуховский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Украина, Серпуховский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный агент Украины рассказал, как его готовили к подрыву газопровода

ФСБ показало видео допроса мужчины, готовившего теракт в Подмосковье

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Задержанный агент Киева в опубликованном ФСБ видеоролике рассказал, как спецслужбы Украины инструктировали его перед попыткой подрыва газопровода в Серпуховском районе Подмосковья.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины взрыва на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. При попытке установить самодельное взрывное устройство с поличным задержан гражданин России 1969 года рождения.
"Михаил (украинский куратор - ред.) мне сказал, чтобы я выдвигался на место, он мне сбросил точки, локацию, чтобы я пробурил электрическим буром, это оказался газопровод, чтобы я рядом с газопроводом сделал. Сбросил мне видеоинструкцию, чтобы я подъехал, в вечернее время пробурил там лунку, срезал головку на капсуле, нажал на кнопку, обмотал веревочкой со скотчем, чтобы не упала, и аккуратно опустил на дно лунки", - сказал задержанный в видеоролике.
После этого он должен был закопать бомбу, присыпать землей, замаскировать и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также сообщить о проделанной работе куратору. Однако во время бурения лунки злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.
Перед тем, как отправиться на это задание, задержанный по указанным куратором координатам приехал и откопал схрон. В нем лежали две ловушки, рация, мобильный телефон, сим-карты, четыре капсулы со взрывчатыми веществами и две антенны.
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ФСБ показала фото бомб, с помощью которых планировался теракт в Подмосковье
Вчера, 10:34
 
В миреУкраинаСерпуховский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала