Бывший президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу Конго

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, ранее отстраненный от власти военными, прибыл в столицу Республики Конго Браззавиль и намерен остаться там, передало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к конголезскому правительству.
"Эмбало прибыл в Браззавиль ближе к полудню на частном самолете", - сказал агентству источник на условиях анонимности.
Агентство добавило, что источник в канцелярии президента Конго сообщил о намерении экс-президента Гвинеи-Бисау остаться в Конго.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями.
В среду Эмбало заявил Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства в четверг уточнило, что генерал Орта Н'та стал главой республики на переходный период. Впоследствии отстраненного от власти президента освободили, после чего он в пятницу прибыл в Сенегал.
Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.
