Аэропорт в Филадельфии возобновил работу
Аэропорт в Филадельфии возобновил работу - РИА Новости, 29.11.2025
Аэропорт в Филадельфии возобновил работу
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешило возобновить работу аэропорта города Филадельфии после отмены угрозы бомбы, следует из данных...
2025-11-29T03:57:00+03:00
2025-11-29T03:57:00+03:00
2025-11-29T03:58:00+03:00
в мире
филадельфия
сша
faa
филадельфия
сша
Аэропорт в Филадельфии возобновил работу
Аэропорт в Филадельфии возобновил работу после отмены угрозы бомбы