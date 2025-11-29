Рейтинг@Mail.ru
03:57 29.11.2025 (обновлено: 03:58 29.11.2025)
Аэропорт в Филадельфии возобновил работу
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешило возобновить работу аэропорта города Филадельфии после отмены угрозы бомбы, следует из данных... РИА Новости, 29.11.2025
в мире, филадельфия, сша, faa
В мире, Филадельфия, США, FAA
Самолет Airbus A320. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешило возобновить работу аэропорта города Филадельфии после отмены угрозы бомбы, следует из данных онлайн-системы уведомлений авиавластей.
Согласно обновленному статусу, аэропорт Филадельфии вновь функционирует, отмечается задержка на вылеты около 15 минут.
Ранее FAA остановило работу аэропорта Филадельфии, введя режим "наземной остановки". Указывалось, что причиной остановки была угроза бомбы.
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе
26 апреля, 03:24
 
