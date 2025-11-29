https://ria.ru/20251129/aerodrom-2058571434.html
По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области нанесли удар
По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области нанесли удар - РИА Новости, 29.11.2025
По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области нанесли удар
Военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области поражен ударами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T09:39:00+03:00
2025-11-29T09:39:00+03:00
2025-11-29T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области нанесли удар
Лебедев сообщил о двух прилетах по аэродрому ВСУ Староконстантинов