По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области нанесли удар
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 29.11.2025
По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области нанесли удар
По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области нанесли удар
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
хмельницкая область
в мире, хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области поражен ударами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Староконстантинов, Хмельницкая область... Два прилета... в авиабазу", - заявил Лебедев.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
