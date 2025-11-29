В Гисене протестующие применили сигнальные ракеты против полиции

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Протестующие против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене применили сигнальные ракеты против правоохранителей, сообщила местная полиция.

Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен. Левые активисты устраивают блокады в Гисене и вокруг него, чтобы помешать прибытию участников съезда.

"В зоне оцепления на улице Шлахтхофштрассе в Гисене часть группы примерно из 1500 человек использовала против полицейских сигнальные ракеты. Такое поведение угрожает человеческим жизням!" - сообщила полиция региона Средний Гессен в соцсети X

Полиция сообщила, что усилила оцепление для отражения дальнейших нападений. Правоохранители предупредили, что все преступные действия последовательно документируются и будут преследоваться по закону.

"Последние участники учредительного съезда прибыли к выставочному центру. Мероприятие началось. Собрания в центре города продолжаются", - добавила полиция.

Ранее сообщалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.